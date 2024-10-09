Роналдиньо отреагировал на уход Иньесты

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо выступил с обращением к своему экс-одноклубнику Андресу Иньесте.

Легенда испанского футбола объявила об уходе из футбола в 40 лет. Иньеста знаком с Роналдиньо по совместным выступлениям за «Барселону» в период с 2003 по 2008 год.

«Нам будет не хватать твоего мастерства, твоей элегантности на поле. Было приятно поиграть с тобой! Надеюсь, скоро смогу тебя увидеть, брат», – обратился знаменитый бразилец к испанцу в социальных сетях.

Андрес Иньеста покинул «Барселону» только спустя десять лет после ухода Роналдиньо. После расставания с родным для себя каталонским клубом экс-полузащитник представлял цвета «Виссел Кобе» и «Эмирейтс».