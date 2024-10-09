Стало известно, в каком случае «Реал» подпишет нового игрока в январе

В мадридском «Реале» не торопятся выходить на трансферных рынок, несмотря на травмы игроков.

Карло Анчелотти до конца сезона не сможет рассчитывать на Даниэля Карвахаля, выбывшего из-за разрыва крестообразной связки. Место на правом фланге обороны займёт Лукас Васкес. По данным журналиста Хосе Луиса Санчеса, «сливочные» подпишут нового игрока в январе лишь в случае ещё одной серьёзной травмы кого-то из футболистов основы.

Летом ряды мадридского гранда пополнили форварды Килиан Мбаппе и Эндрик. По слухам, Карло Анчелотти хотел видеть в команде нового защитника, но получил отказ от руководства.