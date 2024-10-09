Суарес – об уходе Иньесты: «Один из лучших полузащитников в истории»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес отреагировал на решение своего экс-одноклубника Андреса Иньесты завершить карьеру.

Уругваец и испанец вместе выступали за «Барселону» в период с 2014 по 2018 год, после чего легендарный хавбек перебрался в японский «Виссел Кобе». Недавно 40-летний чемпион мира и Европы повесил бутсы на гвоздь.

«Гордись тем, что ты дал футболу, Андрес.

Мне выпала честь играть с одним из лучших полузащитников в истории! Футбол будет безумно скучать по тебе. Удачи во всём!» – обратился Суарес к Иньесте посредством социальных сетей.

Сам Луис Суарес, напомним, покинул «Барселону» в 2020 году.