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Бывший тренер «Реала» – о Мбаппе: «Иногда лучшие решения оказываются неудачными»

09 Октября 2024 • 04:56 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Экс-тренер мадридского «Реала» Карлуш Кейруш высказался на тему адаптации Килиана Мбаппе в клубе.

Французский форвард пополнил ряды «сливочных» минувшим летом, перебравшись из «ПСЖ» на правах свободного агента. По распространённому мнению, звёздный футболист пока не показывает свою лучшую игру в «Реале».

«У Анчелотти достаточно опыта и мудрости, чтобы найти лучший выход в ситуации с Мбаппе. Это не уникальное явление. Килиану нужно время, но в «Реале» лишнего времени нет.

В этом красота и сложность игры. Иногда хорошие решения не дают результата. Давайте посмотрим, правильным ли был этот ход. На данный вопрос ответит только сам Мбаппе своей игрой», – приводит Madrid Universal слова Кейруша.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Карлуш Кейруш Килиан Мбаппе ещё теги

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