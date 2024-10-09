Бывший тренер «Реала» – о Мбаппе: «Иногда лучшие решения оказываются неудачными»

Экс-тренер мадридского «Реала» Карлуш Кейруш высказался на тему адаптации Килиана Мбаппе в клубе.

Французский форвард пополнил ряды «сливочных» минувшим летом, перебравшись из «ПСЖ» на правах свободного агента. По распространённому мнению, звёздный футболист пока не показывает свою лучшую игру в «Реале».

«У Анчелотти достаточно опыта и мудрости, чтобы найти лучший выход в ситуации с Мбаппе. Это не уникальное явление. Килиану нужно время, но в «Реале» лишнего времени нет.

В этом красота и сложность игры. Иногда хорошие решения не дают результата. Давайте посмотрим, правильным ли был этот ход. На данный вопрос ответит только сам Мбаппе своей игрой», – приводит Madrid Universal слова Кейруша.