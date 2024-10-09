Ямаль: «Сборной Испании будет очень не хватать Карвахаля»

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о травме правого защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля.

32-летний игрок надолго выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки, полученного в недавнем матче против «Вильярреала». Лидер обороны «сливочных» вряд ли успеет восстановиться до конца сезона.

«Это очень печальное событие для сборной Испании и всего футбола. Карвахаль – потрясающий игрок, он отлично провёл этот год, и нам будет сильно его не хватать», – цитирует Madrid Zone 17-летнего вингера «Барселоны».

Сборной Испании предстоит сыграть с командами Дании (12 октября) и Сербии (15 октября).