Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону»

Голкипер Войцех Щесны может дебютировать за «Барселону» уже совсем скоро.

В начале текущего месяца 34-летний поляк возобновил карьеру, чтобы помочь каталонскому гранду восполнить потерю травмированного Марка-Андре тер Штегена. Как информирует Mundo Deportivo, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик планирует выпустить Щесны уже в ближайшем матче против «Севильи», который состоится 20 октября.

Ранее сообщалось, что Иньяки Пенья сохранит за собой статус основного вратаря «Барселоны» даже после прихода Войцеха Щесны.

После встречи с «Севильей» «сине-гранатовым» предстоит сыграть с «Баварией» (23 октября) и мадридским «Реалом» (26 октября).