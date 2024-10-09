​Браим Диас близок к возвращению на поле

В минувшие выходные мадридский «Реал» надолго потерях Карвахаля, но, в то же время, есть и позитивные новости из клубного лазарета. К возвращению на поле близок Браим Диас, причём он выздоровел преждевременно - ожидалось, что это случится только к концу ноября. Игрок сборной Марокко травмировался четырнадцатого сентября в победном для «Реала» матче в Сан-Себастьяне с местным «Реал Сосьедадом».

Но темпы выздоровления оказались столь высокими, что уже сейчас Браим приступил к индивидуальным тренировкам на футбольном поле, а к концу октября сможет сыграть уже в полноценном матче за «Реал».