​Стадион мадридского «Атлетико» будет переименован

Мадридский «Атлетико» заключил новый спонсорский контракт, главным коммерческим партнёром станет компания Riyad Air, соглашение заключено до 2033 года, и, по нынешней моде, повлечёт за собой и переименование стадиона - вместо Civitas Metropolitano он теперь будет называться по имени авиакомпании.

Как сообщает издание Expansion, уже 20 октября будет объявлено о новом названии стадиона, в этот день команда Диего Симеоне сыграет в домашнем матче испанского чемпионата против «Леганеса». Новое соглашение принесёт клубу сумму от 250 до 300 миллионов евро в общей сложности за всё время действия контракта.