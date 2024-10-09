Ямаль поделился воспоминаниями об игре Иньесты

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что ему запомнилось из карьеры Андреса Иньесты.

Недавно экс-полузащитник «сине-гранатовых» и сборной Испании повесил бутсы на гвоздь в возрасте 40 лет.

«Честно говоря, я ничего не помню о чемпионате мира – 2010, так как был слишком мал, но я помню, как был на «Камп Ноу» и смотрел на игру Иньесты с Месси и Неймаром. С Андресом всё казалось очень простым. Футболу будет не хватить такого игрока», – приводит Barca Universal слова 17-летнего вундеркинда.

Андрес Иньеста провёл 674 матча за «Барселону», отметившись 57 забитыми мячами и 135 результативными передачами.