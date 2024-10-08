Модрич отреагировал на уход Иньесты из футбола

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение Андреса Иньесты повесить бутсы на гвоздь.

Экс-футболист «Барселоны» официально завершил игровую карьеру в возрасте 40 лет.

«Поздравляю с отличной карьерой, было приятно состязаться с тобой. Удачи в дальнейшем, Андрес», – написал в социальных сетях Модрич, который, к слову, моложе легендарного испанца менее чем на полтора года.

Андрес Иньеста выступал за «Барселону» с 1996 по 2018 год. После ухода из каталонского клуба экс-полузащитник сборной Испании представлял цвета японского «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.