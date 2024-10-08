Ямаль – о недовольстве после замены: «Я злился на себя, а не на Флика»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил своё недовольство после замены.

В последнем матче «сине-гранатовых» против «Алавеса», который прошёл 6 октября и завершился победой каталонцев со счётом 3:0, рулевой Ханс-Дитер Флик заменил 17-летнего футболиста на 67-й минуте, чем вызвал у того недовольство.

«Я не был доволен своей игрой в матче с «Алавесом». Я требователен к себе, мог сыграть лучше.

Гнев был больше связан с моим выступлением, чем с заменой. Я злился на самого себя, о чём и сказал Флику», – поведал в интервью Radio Nacional Ямаль, в активе которого пять забитых мячей и пять ассистов в 11 поединках в текущем сезоне.