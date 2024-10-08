Педри прокомментировал уход Иньесты из футбола

Полузащитник «Барселоны» Педри обратился к Андресу Иньесте, завершившему игровую карьеру.

21-летний футболист неоднократно признавался, что считает Иньесту своим кумиром и примером для подражания, поэтому не мог остаться в стороне.

«Спасибо тебе за то, что воплотил в жизнь мечту целой нации. Спасибо за пример, который ты подаёшь на поле и за его пределами. Спасибо за интерес и заботу обо мне», – поблагодарил легендарного экс-хавбека «сине-гранатовых» Педри.

Андрес Иньеста представлял цвета «Барселоны» с 1996 по 2018 год. Последним клубом в профессиональной карьере чемпиона мира и Европы стал «Эмирейтс» из ОАЭ.