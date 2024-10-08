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«Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала»

08 Октября 2024 • 22:47 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Гави готовится к долгожданному возвращению на поле.

20-летний футболист не играет с ноября прошлого года – тогда он травмировал крестообразную связку в матче за сборную Испании против Грузии. По некоторым данным, Ханс-Дитер Флик сможет рассчитывать на хавбека уже в текущем месяце, но вряд ли решится бросить его в бой в важнейших поединках.

Как сообщает Diario Sport, в «Барселоне» считают, что Гави нужно подпускать к играм осторожно и постепенно – именно по этой причине он вряд ли примет участие в ключевых встречах с «Баварией» (23 октября) и мадридским «Реалом» (26 октября), даже если будет готов физически.

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