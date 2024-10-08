Вальверде рассказал, что думает о первых месяцах Мбаппе в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился мыслями о своём одноклубнике Килиане Мбаппе.

По словам уругвайца, все опасения, связанные с приходом звёздного форварда, были напрасными.

«Мбаппе – потрясающий игрок и человек. Мы рады видеть его здесь. Люди говорили, что он не должен переходить в «Реал», что это вызовет конфликты, но он заставил всех замолчать и доказал, что является прекрасным человеком», – приводит журналиста Фабрицио Романо слова Федерико Вальверде.

Килиан Мбаппе записал на свой счёт семь забитых мячей в 11 матчах за «сливочных». До переезда в Мадрид француз выступал за «ПСЖ».