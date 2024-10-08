Тер Штеген обратился к завершившему карьеру Иньесте

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отреагировал на уход Андреса Иньесты из футбола.

Легендарный экс-полузащитник «сине-гранатовых» объявил об окончательном уходе во вторник.

«Подошла к концу целая эпоха, Андрес. Трудно передать словами, что для меня значило играть вместе с тобой. Ты был источником вдохновения на поле и за его пределами. Мы разделили незабываемые моменты, выигрывая трофеи, отмечая победы и преследуя общие цели. Благодаря своему видению, элегантности и скромности ты стал легендой футбола и отличным другом. Спасибо за всё, что ты дал футболу и нам. Желаю всего наилучшего в дальнейших начинаниях», – написал в социальных сетях тер Штеген.