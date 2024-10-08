Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» летом пыталась подписать защитника слухи

08 Октября 2024 • 20:51 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

В летнее трансферное окно каталонская «Барселона» была заинтересована в приглашении правого защитника «Альмерии» Марка Пубиля. Об этом сообщает Diario SPORT.

По информации источника, трансфер не состоялся из-за проблем «Барселоны» с финансовым fair-play, клуб не смог найти средства для осуществления сделки.

В текущем сезоне 21-летний Пубиль появился на поле в пяти матчах второго по силе испанского дивизиона и не отметился голевыми действиями.

Контракт защитника с «Альмерией» рассчитан до 2029 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в четыре миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альмерия трансферы футбола - лето 2024 Марк Пубиль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Октября
18:32
Левандовски: «Щесны — лучшее приобретение «Барселоны»
15:58
Иньеста: «Всеми своими достижениями я обязан отцу»
15:39
Иньеста рассказал о самом счастливом воспоминании в «Барселоне»
15:31
Иньеста: «Я бы играл до 90 лет»
15:24
Иньеста: «Надеюсь, что Флик останется в «Барселоне» на долгие годы»
14:52
Левандовски — о результативности: «Похоже, я всё ещё что-то могу»
10:24
Флик хочет усилить «Барселону» вингером и крайним защитником 1
07 Октября
23:23
Ферран Торрес: «Я вернусь сильнее»
17:36
«Барселона» планирует вернуться на «Камп Ноу» до конца года
03:29
Стало известно, насколько серьёзна травма Феррана Торреса 6
05 Октября
06:12
Гави сможет вернуться на поле в октябре
04 Октября
06:32
Стало известно, когда Ольмо сможет вновь сыграть за «Барселону»
30 Сентября
02:11
Стало известно, когда Щесны сможет сыграть за «Барселону»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Барселона» потеряла форварда в самом начале матча «Манчестер Юнайтед» может сегодня уволить тен Хага – названо условие В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки» Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём» Флик ответил на вопрос о недовольстве Левандовски и Ямаля заменами Флик поделился ожиданиями от ближайшего матча «Барселоны» Аршавин выбрал новый клуб Осинькину
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки
Спортивные новости
«Металлург» сломил сопротивление московского «Динамо» в матче КХЛ Канарейкин объяснил неудачные результаты «Авангарда» СКА «перестрелял» «Локомотив» в матче КХЛ Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Октября
20:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» летом пыталась подписать защитника слухи
18:52 · Испания. Ла Лига
Иньеста ни разу не удалился за 22 года карьеры 1
18:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти придумал, кем заменить Карвахаля 1
18:32 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Щесны — лучшее приобретение «Барселоны»
18:12 · Испания. Ла Лига
Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси 1
18:12 · Испания. Ла Лига
Алаба вернётся не раньше ноября слухи
17:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» придумала, как защитить Рафинью 1 слухи
17:50 · Испания. Ла Лига
Мбаппе признали игроком месяца в «Реале» 1
17:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал заявление по Милитао
16:54 · Испания. Ла Лига
В Ла Лиге прогремела тренерская отставка официально
15:58 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Всеми своими достижениями я обязан отцу»
15:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» выступил с заявлением после ухода Иньесты из футбола 1
15:39 · Испания. Ла Лига
Иньеста рассказал о самом счастливом воспоминании в «Барселоне»
15:31 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Я бы играл до 90 лет»
15:31 · Испания. Ла Лига
Иньеста объяснил, почему не завершил карьеру в «Барселоне»
15:24 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Надеюсь, что Флик останется в «Барселоне» на долгие годы»
14:59 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько Милитао пропустит из-за травмы слухи
14:52 · Испания. Ла Лига
Левандовски — о результативности: «Похоже, я всё ещё что-то могу»
12:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может купить португальского защитника
12:06 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, что думает о Роналду
11:42 · Испания. Ла Лига
Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро
10:24 · Испания. Ла Лига
Флик хочет усилить «Барселону» вингером и крайним защитником 1
08:12 · Испания. Ла Лига
Левандовски назвал свою задачу в «Барселоне»
07:59 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался об игре Мбаппе за «Реал» после новости о травме 1
07:48 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе
Все новости