В летнее трансферное окно каталонская «Барселона» была заинтересована в приглашении правого защитника «Альмерии» Марка Пубиля. Об этом сообщает Diario SPORT.

По информации источника, трансфер не состоялся из-за проблем «Барселоны» с финансовым fair-play, клуб не смог найти средства для осуществления сделки.

В текущем сезоне 21-летний Пубиль появился на поле в пяти матчах второго по силе испанского дивизиона и не отметился голевыми действиями.

Контракт защитника с «Альмерией» рассчитан до 2029 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в четыре миллиона евро.