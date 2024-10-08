Иньеста ни разу не удалился за 22 года карьеры

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста ушёл на пенсию самым дисциплинированным игроком.

На взрослом уровне Иньеста провел 1016 матчей, в которых ни разу не получил красную карточку. Речь идет как об играх на клубном уровне, так и о национальной команде.

7 октября испанский полузащитник официально объявил о завершении карьеры футболиста. На данный момент Иньесте 40 лет.

Большую часть своей карьеры Иньеста провел в составе «Барселоны» (2002-2018). Последним клубом хавбека был «Эмирейтс» из ОАЭ, в котором он выступал с августа 2023 года.

Ранее Иньеста рассказал о самом счастливом воспоминании в «Барселоне».