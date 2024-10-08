Анчелотти придумал, кем заменить Карвахаля

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти разрабатывает план замены Даниэлю Карвахалю.

Напомним, правый защитник «Реала» порвал крестообразные связки и вряд ли выйдет на поле до конца текущего сезона.

Как утверждает журналист Марио Кортегана, Анчелотти рассматривает вариант с переводом центрального защитника команды Эдера Милитао на правый фланг обороны.

При этом стоит сказать, что на днях бразилец тоже получил травму. Сообщалось, что на его восстановление уйдет около десяти дней.

Первый матч после международной паузы «Реал» проведет на выезде против «Сельты». Игра состоится 19 октября.