Левандовски: «Щесны — лучшее приобретение «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своём соотечественнике Войцехе Щесны.

Польский голкипер присоединился к команде в начале октября на правах свободного агента.

«Щесны — лучшее приобретение для «Барселоны». Он точно знает, как заставить других чувствовать себя уверенно, и он отлично поддерживает молодых игроков», — приводит слова Левандовски журналист Фабрицио Романо.

Стоит сказать, что 34-летний Щесны пока не дебютировал за «Барселону».

20 октября «сине-гранатовые» примут на своем поле «Севилью» в рамках десятого тура Ла Лиги. Начало матча запланировано на 22:00 по мск.