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Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси

08 Октября 2024 • 18:12 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста вспомнил о церемонии вручения «Золотого мяча» в 2010 году. Иньеста тогда занял второе место в голосовании, а награду получил Лионель Месси. Многие фанаты до сих пор считают результат голосования несправедливым, ведь Испания тогда выиграла чемпионат мира, а Иньеста забил победный гол в финале.

«Золотой мяч» - это очень красиво, и это часть футбола. Речь идёт не о титулах, а о мечте стать футболистом и завоевать любовь людей. Фото Хави, Лео и меня на подиуме – это что-то большее, чем сама награда. Три воспитанника «Барселоны» на подиуме «Золотого мяча» - вот это была главная награда того дня», - цитирует Иньесту Mundo Deportivo.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Андрес Иньеста Хави Эрнандес Золотой Мяч ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Vova52
08 Октября 2024 в 19:50
браво....
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