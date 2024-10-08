Стало известно, когда защитник мадридского «Реала» Давид Алаба восстановится после травмы.

Как утверждает Diario AS, возвращение 32-летнего футболиста к тренировкам ожидается не раньше ноября.

Напомним, Алаба не играл с декабря 2023 года из-за разрыва крестообразных связок.

Действующий трудовой договор австрийца с «Реалом» рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

После девяти туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, сумев пополнить свою копилку на 21 очко.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти встретятся в гостях с «Сельтой» в рамках десятого тура Ла Лиги. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.