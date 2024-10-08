Саудовские клубы проявляют интерес к вингеру «Барселоны» Рафинье. Каталонцы придумали, как защитить себя от этого интереса. Как сообщает портал TodoFichajes, «сине-гранатовые» хотят отпугнуть потенциальных покупателей высоким ценником. Так, «Барселона» будет требовать за Рафинью около 80 миллионов евро.

Рафинья хорошо показывает себя в нынешнем сезоне, поэтому «Барселона» предпочитает сохранить игрока. Трансфер возможен только при поступлении в клуб привлекательного в финансовом плане предложения.

В 11 матчах сезона 2024/2025 Рафинья забил шесть голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.