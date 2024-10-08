Мбаппе признали игроком месяца в «Реале»

Нападающий Килиан Мбаппе стал победителем голосования за лучшего футболиста «Реала» в сентябре. Об этом рассказывает Futbol Mahou.

В голосовании Мбаппе опередил таких футболистов, как Винисиус Жуниор, Родриго, Эдер Милитао и Даниэль Карвахаль.

В прошлом месяце Килиан Мбаппе провёл за «Реал» пять матчей. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и один результативный пас на партнёра.

Напомним, что Мбаппе перебрался в «Реал» минувшим летом из «ПСЖ» в статусе свободного агента. На текущий момент мадридская команда располагается на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги.