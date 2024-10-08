«Реал» сделал заявление по Милитао

Пресс-служба мадридского «Реала» сделала официальное заявление по травме бразильского защитника команды Эдера Милитао.

«После проведенных тестов у Эдера диагностирована травма четырехглавой мышцы левой ноги. Ожидаем развития событий», - говорится в публикации «королевского» клуба.

Ранее появилась новость, что центральный защитник не поможет сборной Бразилии в поединках квалификации чемпионата мира – 2026 против чилийцев и перуанцев.

В текущем сезоне Милитао поучаствовал в 12 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до середины 2028 года.