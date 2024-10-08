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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Ла Лиге прогремела тренерская отставка официально

08 Октября 2024 • 16:54 Комментировать
Валенсия
...
Лас-Пальмас
21.10 22:00

Испанский тренер Луис Каррион уволен с поста главного тренера «Лас-Пальмаса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

45-летний Каррион возглавлял «Лас-Пальмас» с лета текущего года. Под его руководством команда сыграла всего девять матчей в рамках чемпионата Испании, не сумев одержать ни одной победы.

После девяти туров «Лас-Пальмас» замыкает турнирную таблицу Ла Лиги, имея в своей копилке всего три набранных очка. Отставание от спасительной зоны составляет пять баллов.

В десятом туре «Лас-Пальмас» встретится на выезде с «Валенсией». Игра между командами запланирована на 21 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лас-Пальмас Луис Каррион

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