Испанский тренер Луис Каррион уволен с поста главного тренера «Лас-Пальмаса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

45-летний Каррион возглавлял «Лас-Пальмас» с лета текущего года. Под его руководством команда сыграла всего девять матчей в рамках чемпионата Испании, не сумев одержать ни одной победы.

После девяти туров «Лас-Пальмас» замыкает турнирную таблицу Ла Лиги, имея в своей копилке всего три набранных очка. Отставание от спасительной зоны составляет пять баллов.

В десятом туре «Лас-Пальмас» встретится на выезде с «Валенсией». Игра между командами запланирована на 21 октября.