Иньеста: «Всеми своими достижениями я обязан отцу»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о своей мечте.

— Для меня переход в «Барселону» был мечтой, на воплощении которой я и сосредоточился. Мой отец? Всеми своими достижениями в футболе я обязан ему, — цитирует Иньесту Barca Universal.

Напомним, испанец выступал за основную команду «Барселоны» с 2002 по 2018 год. За этот период времени Иньеста появился на поле в 674 матчах во всех турнирах, 57 раз поразил сетку ворот соперников и стал автором 135 голевых передач.

В понедельник, 7 октября, Иньеста в возрасте 40 лет объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.