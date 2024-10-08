«Реал» выступил с заявлением после ухода Иньесты из футбола

Андрес Иньеста объявил об уходе из футбола, и «Реал» проявил уважение к бывшей звезде «Барселоны». Мадридцы выпустили на своём официальном сайте заявление по поводу Иньесты.

«Реал», его президент и совет директоров хотят выразить признание, восхищение и привязанность к одной из величайших легенд испанского и мирового футбола. Андрес Иньеста своим футболом и ценностями внёс вклад в развитие этого вида спорта, не говоря уже о многочисленных титулах. Его знаковый гол в финале чемпионата мира – 2010 навсегда останется в памяти испанских болельщиков. «Реал» желает Иньесте и его семье удачи на новом этапе его жизни», - говорится в сообщении мадридского клуба.

«Реал» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.