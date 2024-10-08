Иньеста рассказал о самом счастливом воспоминании в «Барселоне»

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста ответил на вопрос о том, какое воспоминание является для него самым счастливым.

— Это день, когда я дебютировал за «Барселону». У меня два счастливых момента: день, когда я дебютировал в Брюгге, и день, когда я дебютировал на домашнем стадионе в игре с «Рекреативо», — приводит слова Иньесты Barca Universal.

Испанский полузащитник играл за основную команду «Барселоны» с 2002 по 2018 год. За это время он девять раз выиграл чемпионат Испании, шесть раз завоевал Кубок Испании и семь раз стал обладателем Суперкубка страны. Кроме того, у Иньесты четыре победы в Лиге чемпионов и еще множество различных наград.