Иньеста: «Я бы играл до 90 лет»

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о завершении карьеры игрока.

Испанец объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 40 лет.

— Я не смогу оставаться в стороне, потому что футбол был моей жизнью. Я бы играл до 90 лет. Если и есть одно слово, которым можно описать этот момент, то это гордость. Гордость за то, что я боролся до последнего дня, — приводит слова Иньесты Barca Universal.

Напомним, Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 по 2018 год. За это время он провел 674 матча, забил 57 мячей и записал на свой счет 135 результативных передач.

Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, в котором он играл с августа 2023 года.