Иньеста объяснил, почему не завершил карьеру в «Барселоне»

Андрес Иньеста накануне объявил о своём уходе из футбола. Легенда «Барселоны» сообщил, почему не завершил футбольную карьеру в родном клубе.

«Моя идея заключалась в том, чтобы завершить карьеру в «Барселоне», но там всегда нужно выкладываться на 300%. Я чувствовал, что дальше это невозможно. Я никогда не хотел уйти из клуба в неудачное время или с негативным мнением обо мне. Это был идеальный момент», - слова Иньесты приводит на своих страницах Mundo Deportivo.

Напомним, что из «Барселоны» Андрес Иньеста ушёл летом 2018 года. После этого полузащитник поиграл за «Виссел Кобе» и «Эмирейтс».