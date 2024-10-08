Иньеста: «Надеюсь, что Флик останется в «Барселоне» на долгие годы»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о будущем Ханса-Дитера Флика на посту наставника «сине-гранатовых».

— Я надеюсь, что Ханси Флик сможет остаться в «Барселоне» на долгие годы, это пойдет на пользу клубу. Он проделывает фантастическую работу и будет делать это в будущем, — приводит слова Иньесты Barca Universal.

59-летний Флик возглавил «Барселону» минувшим летом. После девяти туров каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, набрав 24 очка. Отрыв от ближайшего соперника составляет три балла.

Стоит сказать, что в девяти играх «Барселона» забила 28 мячей, пропустив при этом девять раз.