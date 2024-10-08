Раскрыты сроки восстановления от травмы бразильского защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао.

Ранее сообщалось, что у 26-летнего футболиста возникли проблемы с левым бедром, из-за чего он не сможет помочь сборной Бразилии в ближайших матчах квалификации к чемпионату миру – 2026.

Как утверждает журналист Аранча Родригес, на восстановление Милитао уйдет десять дней.

В нынешнем сезоне Милитао появился на поле в 12 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Ближайший матч «Реала» пройдет 19 октября. В этот день «сливочные» встретятся на выезде с «Сельтой». Начало поединка десятого тура Ла Лиги запланировано на 22:00 по московскому времени.