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Левандовски — о результативности: «Похоже, я всё ещё что-то могу»

08 Октября 2024 • 14:52 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своей высокой результативности в новом сезоне.

— Я думал, что удивить вас будет уже сложно! Но, похоже, я все еще что-то могу, — приводит слова Левандовски журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 36-летний поляк забил уже 12 мячей и сделал две результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.

Трудовой договор Левандовски с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 15 миллионов евро.

Ближайший матч «Барселоны» состоится 20 октября против «Севильи».

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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