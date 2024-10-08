«Барселона» может купить португальского защитника

Защитник Тьягу Сантуш, выступающий в чемпионате Франции за «Лилль», может продолжить карьеру в топ-клубе испанской Ла Лиги.

Согласно данным журналистов Tribal Football, футболист попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». Трансферная стоимость 22-летнего португальского латераля составляет 15 миллионов евро. Он выступает за «Лилль» с лета прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2028-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Сантуш провел семь поединков, не отметившись результативными действиями. В пассиве португальского защитника одна желтая карточка.