Левандовски рассказал, что думает о Роналду

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о звёздном игроке сборной Португалии – о Криштиану Роналду.

«Я полностью осознаю, чего достиг Криштиану Роналду за свою карьеру, и как он повлиял на историю футбола своими рекордами. Это, безусловно, останется в истории футбола. В свои 39, почти 40, он по-прежнему демонстрирует невероятные амбиции», - слова Левандовски в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года. В прессе появлялась информация о том, что португалец продлит трудовой договор ещё на сезон.