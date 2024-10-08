Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро

Экс-нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро потребовал у клуба три миллиона евро в рамках соглашения по разрыву трудовых отношений. Об этом рассказывает Mundo Deportivo, ссылаясь на отчётность каталонского клуба за финансовый год 2023/2024.

Агуэро посчитал, что «Барселона» должна ему такую сумму после разрыва контракта из-за проявившихся проблем с сердцем. На дату подачи «сине-гранатовыми» годовой отчётности иск был передан в Социальный суд для проведения соответствующей процедуры.

Серхио Агуэро успел провести за «Барселону» пять матчей. В них аргентинский форвард забил один гол.