Флик хочет усилить «Барселону» вингером и крайним защитником

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран подписал новый контракт со своей командой. Официальный сайт бирмингемцев сообщил, что колумбиец продлил соглашение до 2030 года, а руководство клуба обеспечило футболисту существенное увеличение зарплаты.

Напомним, летом Дуран был интересен двум лондонским клубам – «Челси» и «Вест Хэму», но сделки так и не состоялись. В конечном итоге Дуран остался в «Астон Вилле» и ударно начал новый сезон. Будучи запасным игроком своей команды, 20-летний нападающий отметился 6 голами в 10 матчах во всех турнирах.

Дуран проводит второй сезон за «Астон Виллу» после перехода из МЛС. Ранее форвард выступал за «Чикаго Файр».