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Флик хочет усилить «Барселону» вингером и крайним защитником

08 Октября 2024 • 10:24 Комментировать (1)
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран подписал новый контракт со своей командой. Официальный сайт бирмингемцев сообщил, что колумбиец продлил соглашение до 2030 года, а руководство клуба обеспечило футболисту существенное увеличение зарплаты.

Напомним, летом Дуран был интересен двум лондонским клубам – «Челси» и «Вест Хэму», но сделки так и не состоялись. В конечном итоге Дуран остался в «Астон Вилле» и ударно начал новый сезон. Будучи запасным игроком своей команды, 20-летний нападающий отметился 6 голами в 10 матчах во всех турнирах.

Дуран проводит второй сезон за «Астон Виллу» после перехода из МЛС. Ранее форвард выступал за «Чикаго Файр».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик

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NOBODY
08 Октября 2024 в 10:34
заголовок - "Флик хочет усилить «Барселону» вингером и крайним защитником"


текст новости - " Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран подписал новый контракт со своей командой. Официальный сайт бирмингемцев сообщил, что колумбиец продлил соглашение до 2030 года, а руководство клуба обеспечило футболисту существенное увеличение зарплаты."

не,ну так то в принципе понятно, кем и как хочет Флик усилить Барселону ))))
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