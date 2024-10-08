Левандовски назвал свою задачу в «Барселоне»

Центральный форвард «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о своей задаче в каталонском коллективе.

«В нашем коллективе много талантливых игроков. Я считаю, что моя задача помогать им как можно сильнее раскрыть свой потенциал», - передает слова польского нападающего инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В текущем сезоне опытный бомбардир провел десять поединков за каталонскую команду. Левандовски записал на свой счет девять забитых мячей и отдал две голевые передачи. Срок действующего трудового соглашения между Робертом и «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года.