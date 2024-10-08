Дешам высказался об игре Мбаппе за «Реал» после новости о травме

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал пропуск Килианом Мбаппе ближайших матчей национальной команды в групповом раунде Лиги наций.

«Интересы сборной и клуба обязательно расходятся. Не стоит забывать, что именно клуб является работодателем футболиста, а не федерация футбола страны», - цитирует французского специалиста газета Marca.

Сборная Франции в этом месяце проведет матчи против национальных команд Израиля и Бельгии.

Мбаппе минувшим летом присоединился к «Реалу» на правах свободного агента. 25-летний нападающий провел восемь матчей в Ла Лиге, записав на свой счет пять голов и одну результативную передачу.