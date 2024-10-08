Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе

Экс-футболист сборной Франции Максим Боссис подверг критике форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе за пропуск матчей национальной команды.
«Если у футболиста травма, то он не играет за клуб и не получает вызов в сборную. Но когда он появляется на поле со скамейки запасных и начинает матч в Ла Лиге, становится непонятно», - передает слова Боссиса Goal.com.
Напомним, что в октябре сборная Франции проведет матчи группового этапа Лиги наций.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 25-летний форвард провел восемь поединков. Мбаппе записал себе на счет пять голов (три – с пенальти) и одну голевую передачу.
Бан пользователя