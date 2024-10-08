Месси отреагировал на решение Иньесты

«Андрес – один из лучших партнеров в моей карьере. Мне нравилось играть с ним. Футбольный мяч будет скучать по нему. Хочу пожелать Андресу всего самого лучшего. Феномен», - оставил сообщение 37-летний аргентинец в социальных сетях.