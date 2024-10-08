Месси отреагировал на решение Иньесты

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал решение бывшего одноклубника по «Барселоне» Андреса Иньесты. 40-летний полузащитник объявил о завершении карьеры.
«Андрес – один из лучших партнеров в моей карьере. Мне нравилось играть с ним. Футбольный мяч будет скучать по нему. Хочу пожелать Андресу всего самого лучшего. Феномен», - оставил сообщение 37-летний аргентинец в социальных сетях.
Напомним, что Иньеста находился в системе каталонского топ-клуба с 1996 по 2018 год. Полузащитник поучаствовал в 674 поединках, отметившись 57 забитыми мячами и 136 голевыми передачами.
Бан пользователя