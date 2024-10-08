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Чемпионат Испании. Ла Лига

В сборной Испании отреагировали на травму Карвахаля

08 Октября 2024 • 07:29 Комментировать

Сборная Испании отреагировала на тяжелую травму защитника мадридского «Реала» Дани Карвахаля. Из-за повреждения «крестов» латераль рискует провести в лазарете около года.

«Единственный бой, который проигран, - это тот, в котором не было битвы. Ты всем доказал, что являешься бойцом. Дани, удачи тебе. Ты вернешься сильнее, чем был раньше», - говорится в публикации пресс-службы «красной фурии».

Напомним, что после травмы руководство «Реала» проявило уважение к Карвахалю и продлило с ним контракт до 2026 года.

В текущем сезоне Ла Лиги 32-летний латераль провел восемь матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
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