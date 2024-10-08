​«Барселона» озвучила цены на билеты на обновлённый «Камп Ноу»

Каталонская «Барселона» объявила цену на билеты на свой обновлённый стадион «Камп Ноу» - вскоре он откроется, хотя полностью работы будут завершены только к лету 2026 года. Пока что он будет использоваться в урезанной версии на 62 тысячи зрителей. Цены на абонементы следующие - от 260 евро за места у угла поля до 755 евро за самый престижный центральный сектор трибуны.

Напомним, что после девяти туров испанского чемпионата каталонский суперклуб лидирует в турнирной таблице, и в следующем туре команда сыграет с «Севильей». А затем будет важнейший матч с мадридским «Реалом» - «эль класико».