Гризманна жёстко освистали в Сан-Себастьяне

В девятом туре испанского чемпионата «Атлетико» пришлось съездить в Сан-Себастьян и сыграть там с местным «Реал Сосьедадом». Для французского нападающего «матрасников» это обернулось неприятным испытанием - его жёстко освистали поклонники «Реал Сосьедада», ведь ранее Гризманн выступал именно за этот клуб, но потом ушёл в «Атлетико», что гордые баски расценили как предательство.

И каждый год они освистывают Антуанна, причём даже тогда, когда он приезжал в качестве игрока «Барселоны» - в глазах местных, это грех ничуть не меньший. В этот раз, как уточняет AS, с трибун слышался не только свист в адрес Гризманна, но и песня, смысл которой сводился к тому, что игроку «лучше умереть».