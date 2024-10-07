Ферран Торрес: «Я вернусь сильнее»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес поделился комментарием о своей травме.

Напомним, 24-летний игрок получил повреждение в минувшем матче с «Алавесом» (3:0) и выбыл на четыре-пять недель.

— У меня есть энтузиазм и стремление работать, и я вернусь сильнее, чем когда-либо. Ферран активировал режим акулы, — написал Торрес на своей страничке в социальной сети.

В нынешнем сезоне Торрес появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым голом и стал автором двух результативных передач.

Ближайший матч «Барселоны» пройдет 20 октября. В этот день «сине-гранатовые» примут «Севилью» в рамках десятого тура Ла Лиги.