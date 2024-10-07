Винисиус обратился к травмированному Карвахалю

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поддержал своего травмированного партнёра Даниэля Карвахаля.

Напомним, в минувшем матче чемпионата Испании Карвахаль порвал крестообразные связки.

— Мой капитан! Береги себя и свою семью. Мы будем рядом с тобой, ты вернешься еще сильнее. Ты зверь, и ты это знаешь, — написал Винисиус на своей страничке в социальной сети.

В нынешнем сезоне 32-летний Карвахаль принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачей.

Следующий матч «Реал» проведет 19 октября – соперником станет «Сельта».