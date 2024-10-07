Названа дата возвращения Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате ответил на вопрос о состоянии российского хавбека команды Арсена Захаряна.

— Захарян начнет работать с командой через 10 дней, — приводит слова Мундуате Sport24.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне полузащитник на поле пока не выходил. Напомним, на предсезонном сборе 21-летний россиянин получил травму лодыжки, после чего ему потребовалась операция.

После девяти туров «Реал Сосьедад» занимает 15-е место в Ла Лиге, набрав девять очков. Ближайший матч команда Иманоля Альгуасиля проведет 19 октября против «Жироны».