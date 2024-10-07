Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста принял решение о завершении игровой карьеры. Об этом бывший футболист «красной фурии» и каталонской «Барселоны» сообщил посредством своих социальных сетей.

40-летний хавбек долгое время защищал цвета «Барселоны». Андрес играл за первую команду «сине-гранатовых» с 2003 по 2018 год. В составе каталонского коллектива Иньеста выиграл много трофеев, среди которых победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. После «Барсы» Иньеста выступал за японскую команду «Виссел Кобе». Его последним местом работы был клуб «Эмирейтс».

В составе испанской сборной полузащитник провел 131 матч и забил 13 голов.