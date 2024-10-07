«Барселона» планирует вернуться на «Камп Ноу» до конца года

Стало известно, когда «Барселона» планирует вернуться на свой домашний стадион «Камп Ноу». О планах рассказала член совета директоров каталонцев Елена Форт.

Напомним, на данный момент «Барселона» проводит домашние матчи на «Монжуике».

— Мы работаем над тем, чтобы вернуться на «Камп Ноу» до конца 2024 года. Однако есть факторы, которые могут изменить наши планы, — приводит слова Форт Barca Universal.

После девяти туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка.

В следующем туре «сине-гранатовые» примут «Севилью». Игра между командами пройдет 20 октября.