Беллингем обратился к травмированному Карвахалю

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем обратился к своему одноклубнику Дани Карвахалю. В субботнем матче Ла Лиги против «Вильярреала» Карвахаль получил серьёзную травму колена. В этом сезоне защитник на футбольное поле больше не выйдет.

«Оставайся сильным, Дани, мы любим тебя!» - написал Беллингем в социальной сети.

Напомним, что на следующий день после травмы «Реал» объявил о продлении контракта с Дани Карвахалем ещё на один сезон – до середины 2026 года.

«Реал» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги. От «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на три очка.